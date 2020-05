Loano. Continuano a pieno ritmo i lavori per il rifacimento della segnaletica stradale di Loano programmati dal Comune e dal comando della polizia locale.

Nei giorni scorsi si è conclusa la prima tranches di interventi, che ha interessato la zona di via Manzoni, via De Amicis, via Carducci (fino all’incrocio con la via Aurelia) e viale Enrico Toti.

Nei prossimi giorni, invece, i lavori riguarderanno le aree di viale Silvio Amico (nei pressi del campo sportivo, della rotatoria all’incrocio con via degli Alpini e il parcheggio accanto al Loano 2 Village) e la zona della rotonda che conduce al Punto Eco.

E ancora via Olivette, via Quarto, il parcheggio dell’istituto Falcone, via Verdi e corso Roma, dove saranno ripristinati i nove attraversamenti pedonali.

Queste zone non saranno interessate da divieto di sosta.