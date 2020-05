Loano, lutto per la scomparsa di “Siddy” Sidika

Loano. “Sempre dinamico, sorridente e disponibile. Impossibile non volergli bene”. È questo il ritratto di Sidika, classe 1967, di origine senegalese. Conosciuto da tutti come “Siddy”, è deceduto all’età di 52 anni. E la notizia della sua morte ha fatto subito il giro di Loano, dove era solito lavorare come venditore ambulante ormai da anni.

Uomo discreto, ma dal sorriso contagioso, aveva 11 figli e 5 mogli. L’ultima si era trasferita con lui a Genova, dove la donna vive tutt’ora con la loro bambina di 7 anni, mentre lui faceva il pendolare quotidianamente per raggiungere la Riviera.

Non si conoscono le esatte cause del decesso, che ha però spinto decine e decine di loanesi a dedicargli messaggi di cordoglio e affetto e post di ricordo sui social, in particolare su Facebook.

Uno in particolare è molto significativo ed è quello di Yury Pastore Corrado, titolare del Mamita di Loano, che per “Siddy” era diventata di fatto una seconda casa.

“Ogni sera, prima di prendere il treno per tornare a Genova, passava sempre dal Mamita per bere qualcosa e fare due chiacchiere con noi. Davvero una brutta notizia per tutta la città. Non ha mai creato problemi ne ricordo abbia mai avuto una discussione con qualcuno. Non si poteva non volergli bene”, ha dichiarato Corrado.