Loano in lutto per la scomparsa di “Tina” Boccaletti

Loano. La comunità loanese piange la scomparsa di Clementina “Tina” Boccaletti. Aveva 85 anni.

Ex dipendente del Santa Corona di Pietra Ligure, da qualche anno era ospite della residenza protetta Ramella di Loano.

I loanesi la ricordano per una sua partecipazione a “La Corrida” e le sue numerose ospitate a TeleTrill, nonché come una presenza fissa alle numerose sagre del comprensorio, dove non mancava di partecipare a canti e balli di gruppo.

Per ricordarla, questa mattina il vice sindaco Luca Lettieri ha pubblicato sulla propria pagina Facebook il video musicale di “Dagli” di Cristina e la Luna Nueva, in cui Tina faceva da comparsa.

Lettieri ricorda che Tina era la “instancabile animatrice di tante feste e sagre cittadine. La vogliamo ricordare così, e sono certo che ne sarebbe felice, con questo video. ‘Voglio stare in mezzo ai giovani’ diceva sempre. Che la musica, il ballo e il canto ti accompagnino nel tuo viaggio. Con lei se ne va un pezzo di storia della nostra città”.