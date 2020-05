Loano. Palazzo Doria si tinge di bianco, rosso e verde. Ieri sera ha preso ufficialmente il via anche a Loano “Una luce tricolore avvolge i luoghi simbolo del nostro territorio”, progetto lanciato da Energia Azzurra (Gruppo Badano e Gruppo Egea) che prevede di “far sventolare” simbolicamente il tricolore su un monumento caratteristico della città attraverso un gioco di luci bianche, rosse e verdi.

“Il progetto – spiega il sindaco Luigi Pignocca – prevede che ogni sera una calda luce tricolore avvolga i luoghi ed i monumenti più rappresentativi delle nostre città, quelli che da sempre ne costituiscono il cuore pulsante. Questa luce ha due significati. Da un lato vuole essere un simbolo di orgoglio: quello di appartenere ad un territorio e ad una nazione che non hanno esitato un attimo a fermarsi, consapevoli di poter così ripartire prima e meglio; dall’altro vuole essere un annuncio di rinascita e ripartenza dopo un periodo oscuro”.

Foto 3 di 4







“L’obiettivo – spiegano dall’azienda – è lanciare un messaggio di fiducia e di speranza alimentando quel senso di comunità che, come già avvenuto in altri momenti storici, è l’unico sul quale si potrà e dovrà fondare la ripresa del nostro paese. Gli autentici valori della comunità portano a lavorare insieme per un obiettivo di crescita e di sviluppo comune e sono quelli che, forse sopiti negli ultimi anni, si stanno risvegliando in questi giorni caratterizzati da ritmi rallentati e da distanze imposte, giorni di introspezione e riflessione, preludio delle migliori armonie”.

Per quanto riguada Loano, il Tricolore ha avvolto (e avvolgerà anche nei prossimi giorni) la sede del municipio di Palazzo Doria. L’impianto è stato messo in opera da Sinergy Tekno Impianti di Finale Ligure.

“A nome dell’intera amministrazione comunale e di tutta la comunità loanese – aggiunge il sindaco Pignocca – desidero ringraziare Energia Azzurra per aver realizzato l’impianto di illuminazione che dà vita a questo splendido effetto. Lo scorcio offerto da piazza Italia, con il nostro municipio vestito di bianco, rosso e verde, la Torre Pentagonale, la chiesa di San Giovanni Battista e l’oratorio delle Cappe Turchine è estremamente suggestivo e trasmette un sentimento di positività e speranza per il futuro”.