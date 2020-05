Loano. Cicli Anselmo e Cicli Peluffo di Loano hanno allestito due centraline per la ricarica delle e-bike. Il servizio, completamente gratuito, sarà attivo negli orari di apertura dei due store a partire da lunedì 4 maggio.

Accanto alle centraline sono stati posizionati anche due compressori per il gonfiaggio “self-service” ed il controllo dei livelli degli pneumatici. Anche questo servizio è del tutto gratuito.

Le due postazioni sono state collocate all’esterno dei due esercizi commerciali, al fine di garantire la massima sicurezza dei clienti. I quali, comunque, sono invitati a rispettare le ben note norme di sicurezza: indossare mascherine e guanti, igienizzare le mani e mantenere una distanza minima di almeno un metro dagli altri clienti.

“Il nuovo servizio proposto da Massimo Anselmo e Roberto Peluffo farà sicuramente la gioia dei tanti proprietari di bici elettriche della nostra città (e non solo) ma soprattutto di coloro i quali utilizzano le e-bike per sport e divertimento lungo i sentieri del nostro entroterra – commenta l’assessore allo sport Remo Zaccaria – Il progetto Monte Carmo Outdoor, che punta a rendere il complesso del Carmo luogo privilegiato a livello internazionale per questo genere di disciplina sportiva, si arricchisce oggi di una nuova risorsa”.