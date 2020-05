LND, nuovo rinvio fino al 18 maggio in attesa del Consiglio Federale

Dilettanti ancora nessuno stop definitivo. A dimostrazione dello stato generale di indecisione regnante nel mondo del calcio a causa dell’emergenza Covid-19, la Lega Nazionale Dilettanti ha posticipato nuovamente la sospensione. La decisione definitiva era attesa per venerdì 8 maggio ma il Consiglio Federale è stato rimandato. Possibile dunque che slitti anche la decisione sullo stop dei campionati dilettantistici.

Si può dire che ancora nessuno stop definitivo almeno a livello locale sia avvenuto. Dopo il fermo deciso dalla federazione per i tornei nazionali, ad esclusione della Primavera maschile, la Lega Nazionale Dilettanti, competente dalla Serie D fino all’attività di base, non ha ancora preso una decisione ufficiale. Nelle scorse ore è arrivata la proroga (scontata) della sospensione di tutte le attività agonistiche fino al 18 maggio, posticipando dunque di due settimane lo stop inizialmente previsto fino al 3.

Non è più un segreto peraltro che anche la Lega Nazionale Dilettanti stia attendendo l’esito del Consiglio Federale della Figc fissato in calendario venerdì 8 maggio in conference call. L’ordine del giorno prevede anche “ratifiche di delibere di urgenza del presidente federale”: probabile dunque che toccherà a Gravina indicare le linee guida che poi verrebbero fatte proprie da tutto il mondo dei dilettanti.