L’Istituto Falcone di Loano commemora le vittime della mafia

Loano. Anche quest’anno l’Istituto Falcone di Loano partecipa alle iniziative organizzate dal Miur per la commemorazione del 23 Maggio, in onore di Giovanni Falcone e delle vittime di mafia.

A tale proposito gli studenti che hanno lavorato al “Progetto legalità” della scuola hanno realizzato un video dal titolo “Caro Giovanni, Caro Paolo” che è stato inviato anche alla Rai per la messa in onda dello speciale su Raiscuola oggi, venerdì 22 maggio alle ore 10,30 (in replica domani alle ore 11 e alle 16).

“Tale iniziativa – spiega la professoressa Daniela Di Pasquale, responsabile del Progetto Legalità del Falcone di Loano – intende sottolineare la volontà dell’Istituto di trasmettere i valori della legalità e della dignità umana anche in un contesto di didattica a distanza, coinvolgendo gli studenti in un percorso di crescita e di riconoscimento dei valori fondamentali della vita dell’uomo”.