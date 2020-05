L’Istituto Comprensivo Savona 2 potenzia le competenze digitali dei propri alunni

Savona. A seguito dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 e della contestuale sospensione delle attività didattiche nelle scuole, la Commissione europea e le autorità nazionali preposte al controllo e al coordinamento dei fondi si sono espresse in maniera favorevole circa la possibilità di estendere, anche alle azioni del Programma Operativo Nazionale, la modalità online e di formazione a distanza.

All’Istituto Comprensivo Savona 2, il dirigente scolastico Vincenzo Tedesco si è subito attivato in tal senso e da oggi, martedì 5 maggio, parte, in modalità online, il Pon “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale”, prot. 2669.

I ragazzi di Prima e Seconda Media che si sono iscritti all’attività extracurriculare approfondiranno, con la docente Monica Colombo e con la tutor del corso Silvia Spotorno, le loro competenze digitali, indispensabili ormai nel mondo della scuola.

Il Programma Operativo Nazionale in oggetto avrà come obiettivo l’educazione all’uso consapevole della rete per essere protagonisti attivi, la presentazione, in forma ludica, di app utili per lo studio e la didattica, la pubblicazione, all’interno sul sito della scuola, di prodotti multimediali che permettano la condivisione delle attività scolastiche ed extrascolastiche.

Le iscrizioni sono state numerose, poiché le famiglie hanno colto la preziosa opportunità di consolidare le competenze digitali dei proprio figli. Le attività si svolgeranno da maggio e settembre 2020 e permetteranno la diffusione, all’interno dell’istituto, di buone pratiche legate alla didattica digitale.