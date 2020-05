Lions Albenga, confermato il direttivo per il 2020/21: Dario Zunino presidente

Albenga. Alle prese con l’emergenza coronavirus, il Lions Club Albenga Host ha modificato il programma per celebrare i suoi 50 anni: niente più eventi, ma iniziative per ospedale, forze dell’ordine, Asl, commercianti e persone in difficoltà.

Anche i meeting si allineano ai tempi: dopo direttivi e riunioni, online anche le votazioni per il rinnovo del direttivo. Il club, composto da 48 soci, ha confermato l’attuale presidente Dario Zunino. Il fulcro dell’anno, il Lions Day del 19 aprile in preparazione da molto tempo, con collaborazioni con una ventina di associazioni e più di 60 sponsor, è stato spostato al 2021, con Albenga confermata come location dal governatore distrettuale.

“Seppure molto soddisfatto per come il club abbia saputo rispondere alle esigenze della comunità in questo periodo di crisi, non vi è maggior merito del direttivo e mio rispetto a chi ci ha preceduto ed è rimasto in carica un anno soltanto: il club varia annualmente presidente e metà direttivo, ma dal momento che il programma originale è rimasto incompiuto, ho rinunciato ad un incarico distrettuale e chiesto al club la conferma del direttivo in blocco – come successo in vari altri club – in modo la squadra potesse portare a termine quanto iniziato. L’assemblea è stata unanimemente concorde ed ha confermato in blocco il direttivo”, dichiara Zunino.

Questa la composizione del direttivo: il presidente è Dario Zunino, i due vice presidenti sono Vittorio Varalli e Cristina Siniscalchi. Past presidente e Leo Advisor è Diego Turco; il segretario è Alessandro Colonna; il tesoriere Carlo Basso; il cerimoniere Paolo Torrengo. I consiglieri sono Luciano Basso, Claudio Raimondo, Antonio Sorrentino; i revisori dei conti Franco Passon e Gianni Righello; il coordinatore service Teresiano De Franceschi; il coordinatore comitato soci Sergio Savorè; il coordinatore Lions Day Franco Maria Zunino; la coordinatrice comitato partner Gabriella Spadavecchia. Il presidente del Leo Club, formazione giovanile del Lions, sarà Gianluca Basso.

“Ho grandi aspettative per il prossimo anno – prosegue Zunino – Un club già efficiente, numeroso e organizzato si è rinforzato con ben 5 nuovi soci: Caterina Vio, Nicolò Varalli, Davide Testa, Gianni Panizza e Giancarlo Mancuso, che apporteranno il loro contributo umano e professionale. Il lockdown ci ha precluso nuove affiliazioni, ma confido che ad alcuni potenziali nuovi soci già individuati se ne possano aggiungere altri che si sono messi in luce in questo periodo di emergenza”.

“L’unica cosa che mi addolora è che l’anno prossimo (a fronte di alcune defezioni spiacevoli ma comprensibili causate da trasferimenti lavorativi) non potremo contare sul nostro socio storico Gigi Bergallo, venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, tra cui noi tutti, e la sua presenza ci mancherà molto”, conclude il presidente Dario Zunino.