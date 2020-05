Lezioni online ogni mercoledì per i giovani velisti della I Zona

Savona. L’attività in I Zona, nonostante il periodo difficile, non deve fermarsi. Per questo, Luca Bogliolo (nella foto), direttore sportivo zonale, organizzerà alcune lezioni online in programma da metà maggio.

L’attività è rivolta principalmente agli atleti Under 12, Under 16 e Under 19; questo non esclude la possibilità di partecipazione a istruttori, allenatori o tesserati curiosi.

Gli incontri in programma sono quattro e verranno svolti il mercoledì pomeriggio dalle ore 18 a partire dal 13 maggio. Gli incontri avranno una durata massima di un’ora e mezza.

Argomenti e relatori delle lezioni:

13 maggio: classi giovanili in doppio con argomento: divisione dei ruoli a bordo e comunicazione. Relatore Fernanda Sesto;

20 maggio: classe Optimist con argomento: regolazione della vela, partenza e approccio alla prima fase della bolina. Relatore Riccardo De Felice;

27 maggio: classe Laser con argomento: la tecnica in poppa, il pre-partenza e tattica/strategia. Relatore Alp Alpagut;

3 giugno: tutte le classi con argomento: approfondimento meteo per ragazzi. Relatore Alessandro Pezzoli.

Durante le lezioni tutti i partecipanti potranno fare delle domande, attraverso la chat: si darà precedenza alle domande fatte dagli atleti.

Il progetto finale sarà di organizzare, nei prossimi mesi, dei veri raduni con i tecnici relatori per dare continuità agli allenamenti zonali.

Le lezioni saranno visibili online attraverso Webex. I posti sono limitati, pertanto gli interessati devono contattare, a partire da venerdì 8 maggio ed entro le ore 12 di mercoledì 13 maggio, il direttore sportivo zonale Luca Bogliolo al fine di ricevere le istruzioni necessarie per accedere alla lezione.