Lettera aperta a tutti i soci di Confabitare

Noi Savonesi ne sappiamo qualche cosa, si ci riferiamo al mare in tempesta, certo in questo particolare periodo della nostra vita accerchiati da Covid tutto ci appare nero senza speranze, ma come sanno bene i marinai quando il mare è in tempesta non bisogna mai lasciare il timone e neppure distogliere lo sguardo dalla bussola.

Confabitare è sempre stata presente con il suo centro di osservazione, per trovare le possibili soluzioni agli innumerevoli problemi che tutti i giorni attanagliano i proprietari di immobili.

Ma i soci di Confabitare si sono dimostrati sensibili ai problemi e hanno messo in campo tutta una serie di iniziative, la prima è stata quella di mettere a disposizione del personale sanitario appartamenti a titolo completamente gratuito, poi i nostri soci si sono resi disponibili a rivedere moltissimi contratti di locazione venendo incontro alle esigenze degli inquilini.

Ogni giorno la nostra sede assiste le parti nella rinegoziazione dei canoni siano essi commerciali che abitativi. Avete dimostrato di avere a cuore ogni nostro progetto, siete voi per primi che ci avete chiesto di elaborare un progetto di “Welfare Abitativo”.

Per questo motivo Confabitare vuole ringraziare i suoi soci, che hanno perfettamente compreso lo spirito di appartenenza non tanto ad una sigla ma ad una famiglia ad un nuovo modo di pensare.

Dal vostro presidente un grazie di cuore a tutti voi.

Confabitare Savona

Il presidente

Roberto Giannecchini