Legambiente Liguria, una diretta streaming su lavoro e sicurezza

Savona. Proseguono gli incontri via streaming organizzati da Legambiente Liguria per approfondire i temi legati all’economia circolare in questo periodo di emergenza sanitaria.

Il secondo appuntamento, che si svolgerà domani, mercoledì 13 maggio dalle ore 18 sulla pagina Facebook dell’associazione (e in crossposting dalla pagina di Cgil Liguria) affronterà il tema del lavoro e come le nuove tecnologie possano garantire, contemporaneamente, filiere sicure per i lavoratori e benefici ambientali, sociali ed economici per le comunità.

Ne parleranno Federico Vesigna, segretario Cgil Liguria, Maria Maranò, segreteria nazionale Legambiente e Santo Grammatico, presidente Legambiente Liguria.

Durante il primo incontro che si è svolto ieri, lunedi 11 maggio, si è discusso su come è stata gestita la raccolta differenziata durante l’emergenza sanitaria e quali potranno essere le opportunità per la ripartenza.

Dal confronto sono emersi alcuni temi: la necessità di continuare a investire per migliorare l’economia circolare dei rifiuti, potenziando impianti e costruendone là dove non ce ne sono: è il caso della Liguria, dove ha evidenziato Giorgio Zampetti direttore di Legambiente, è presente un solo impianto per il trattamento dei rifiuti organici (a Cairo Montenotte) e andrebbero aiutate, soprattutto da un punto di vista normativo, le aziende che lavorano e investono sui materiali post consumo (legno, plastica, acciaio, vetro, alluminio, carta).

Luca Piatto, del Consorzio Nazionale degli Imballaggi ha invece raccontato le difficoltà affrontate e superate dal Consorzio, che affianca i comuni nel recupero dei materiali da riciclo, in un momento come quello attuale dove l’emergenza si è anche tradotta in un aumento di imballaggi e altri materiali conferiti, ma con la filiera del riciclo bloccata dalla chiusura di molte aziende.