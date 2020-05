L’economista Marta Fana alla Ubik di Savona: in diretta Facebook l’intervista con Maria Gabriella Branca

Savona. Questa sera alle 19 si terrà la prima diretta Facebook della libreria Ubik di Savona: in programma un’intervista alla nota economista Marta Fana. Condurrà l’incontro l’avvocato Maria Gabriella Branca.

Per seguire l’incontro basta collegarsi alla pagina Facebook della libreria.

La professoressa Marta Fana è nata in Sicilia nel 1985. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia presso l’Institut d’Etudes Politiques di Sciences a Parigi. Ha iniziato l’attività di ricerca studiando appalti e corruzione e oggi si occupa di poltical economy e in particolare di mercato del lavoro, organizzazione del lavoro, diseguaglianze economico-sociali.

Con l’ostinazione di studiare l’economia come scienza sociale, scrive di lavoro, politica economica e politiche pubbliche. E’ autrice di “Non è lavoro è sfruttamento” (Laterza, 2017) e “Basta salari da fame!” (Laterza, 2019), oltre a molte altre pubblicazioni di settore. Scrive su Il Fatto Quotidiano, Left, Internazionale, Jacobin italia.

“Con l’autrice – rivela l’avvocato Branca – avevamo in programma due incontri sia a Genova , sia a Savona, sui temi del lavoro delocalizzato e decentralizzato, ma il Covid-19 ha impedito di realizzarli dal vivo. Il collegamento con la diretta Facebook dalla libreria Ubik sarà comunque l’occasione per dialogare con la professoressa Fana e affrontare temi che sono diventati ancora più attuali”.

“La pandemia ha acuito la divergenza tra le persone abbienti e le persone che diventano sempre più povere: basta pensare all’aumento del dato della disoccupazione, dei lavori da casa, del lavoro a cottimo e di quello gratuito, alle finte partite IVA, ai rider senza diritti. Dobbiamo inventare nuovi strumenti per difendere il lavoro e con esso la dignità della persona e la struttura della società: insomma sarà un incontro sui temi che più ci riguardano e ci coinvolgono da vicino.”