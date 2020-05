L’Avis provinciale pronta a raccogliere il plasma iperimmune per la nuova terapia contro il Covid

Provincia. In collaborazione con l’ospedale San Paolo di Savona, l’Avis provinciale savonese la scorsa settimana ha avviato la campagna di raccolta del plasma iperimmune nei soggetti che hanno avuto da febbraio sintomi riconducibili al Covid-19 e sono guariti.

Come recita l’informativa che il donatore è tenuto a completare prima dell’effettiva donazione, “l’uso di plasma da donatori convalescenti può avere un ruolo terapeutico nei pazienti critici affetti da Covid-19. La possibilità di disporre di donatori locali offre il valore aggiunto di dare una immunità specifica acquisita contro l’agente infettivo proprio del ceppo locale, in considerazione del fatto che in altre aree il ceppo potrebbe essere differente. La possibilità di raccogliere il plasma mediante procedura di plasmaferesi con rapidità ed efficacia mettendolo a disposizione del paziente che ne abbia necessità rappresenta un’ulteriore possibilità terapeutica”.

L’Avis provinciale, come dichiara il presidente Giovanni Donzellini, si è già attivata in questo senso, accogliendo le richieste dei primi volontari proventi dalla provincia: Savona, Alassio e Albenga. In questa ultima città, in particolare, un donatore sta diffondendo sui social un invito rivolto a tutti i potenziali donatori che hanno vinto il Coronavirus, a offrire il proprio plasma per poter continuare a sperimentare una terapia che, dai primi dati, ha dimostrato la propria efficacia.

L’ospedale di Savona, infatti, oltre il San Martino di Genova, rappresenta una delle poche realtà italiane ad essere in possesso degli strumenti sanitari necessari per l’utilizzo del plasma iperimmune come terapia per combattere il Covid-19. Questa tipologia di trattamento – già nota nel mondo medico per il virus ebola – prevede la trasfusione del plasma ematico, quella parte del sangue che contiene anche gli anticorpi prodotto dall’organismo, da un guarito a un soggetto ancora malato, per rafforzare la reazione immunitaria al virus.

Come afferma Donzellini, al momento il prelievo del plasma iperimmune è possibile solo in ospedale, a causa della mancanza di macchinari specifici in Avis. Tutti coloro che volessero mettere al servizio della collettività il proprio plasma possono recarsi nel centro trasfusionale del San Paolo o rivolgersi all’Avis della propria città.