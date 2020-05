Provincia. Il personale sanitario del San Paolo di Savona impegnato nella lotta contro il Covid-19 è il protagonista del video musicale di “La La Le”, il nuovo singolo della band salentina Evò.

Il brano, scritto da Francesco Arnesano (di Porto Cesareo), ha semplicemente lo scopo di “strappare un sorriso all’ascoltatore e cercare di alleviare la situazione drammatica che il mondo intero sta vivendo a causa del virus”.

Foto 2 di 2



Alla realizzazione del brano ha collaborato Joele Micelli, violinista conosciuto e apprezzato per le sue doti artistiche in Italia e all’estero.

“Causa pandemia, ognuno ha registrato dalla propria abitazione – spiegano dalla band – Grazie alla collaborazione della direzione aziendale dell’Asl2 savonese, è stato possibile aggiungere al video alcune riprese effettuate all’interno dell’ospedale San Paolo di Savona, rendendo partecipe il personale sanitario impegnato nella lotta al Covid-19 con un tocco di allegria”.

“Mi trovo a Savona – scrive Francesco, cantante e violinista degli Evò – perché nel mese di febbraio sono andato a trovare Silvia, la mia fidanzata, anche lei salentina, infermiera presso l’ospedale San Paolo, per farle compagnia e, visti i tempi duri per gli operatori sanitari, per darle conforto. Per prudenza, ma anche per starle ancora vicino, ho preferito non ritornare a Lecce. Questo spiega il motivo per cui in questo brano canto soltanto e il violino è suonato da Joele”.

Gli altri componenti degli Evò sono: Gabriele Donno (chitarra), Davide Polimena (basso), Gianmarco Razzano (batteria). Il mixing e il mastering del brano sono stati curati a titolo amichevole da Federico Altamura. Il montaggio video è stato curato home made da Francesco Arnesano.

Gli Evò nascono nel 2018 come band folk-rock tra giovani studenti del conservatorio “Tito Schipa” di Lecce. Attingono a piene mani alle radici della tradizione musicale salentina e sperimentano una sottile contaminazione tra vari linguaggi e generi più disparati creando così uno stile che sfrutta tanto i ritmi ipnotici della pizzica, o i canti degli stornelli popolari, quanto lo ska, il reggae, il rock, l’irish-folk, il prog-rock, il combat-folk. Grazie al risultato di questa formula sono diventati un’interessante e anomala realtà nel panorama musicale.

Nel giugno del 2019 pubblicano il loro primo album omonimo “Evò”, registrato e prodotto dalla prestigiosa casa di produzione discografica Auditoria Records di Como. L’album è distribuito sia in formato fisico e sia in formato digitale sulle principali piattaforme online.