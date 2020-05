La Lnd si è allineata alla Figc: lo stop si protrarrà fino a metà giugno

La notizia era nell’aria. Con una comunicazione ufficiale del 18 maggio, la Lnd ha sospeso le competizioni fino al 14 giugno 2020.

Stop alle gare (calcio e calcio a 5) pertanto in attesa di sviluppi. È questa la decisione ufficiale presa lunedì 18 maggio 2020, nella riunione che ha prorogato la sospensione di tutte le competizioni organizzate sotto l’egida della Figc.

La Lnd si è adeguata quindi a quanto dichiarato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante “misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” e, di conseguenza, ha annullato quanto riportato nella penultima comunicazione ufficiale datata 4 maggio 2020 nella quale si faceva riferimento al 17 maggio 2020 come data di fine sospensione delle gare.

Per quanto riguarda i campionati dilettantistici, in tanti si chiedono quale sarà il futuro dopo l’emergenza Covid-19. Sono infatti attese nuove determinazioni da parte del comitato tecnico scientifico che dovrà esprimersi sulla possibilità di abolire l’obbligo del ritiro per la ripresa degli allenamenti collettivi.

Nel frattempo il Consiglio Federale è stata convocato per le ore 12 di mercoledì 20 maggio. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione dei verbali delle riunioni del 24 febbraio e 10 marzo e alle comunicazioni del Presidente, i seguenti punti: informativa del Segretario Generale; modifiche regolamentari; nomine di competenza; decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020: provvedimenti conseguenti; circolare Uefa n. 24 del 24 aprile 2020: determinazioni in ordine alle modalità di conclusione dei campionati stagione sportiva 2019/2020; competizioni ufficiali professionistiche e dilettantistiche stagione sportiva 2019/2020: provvedimenti conseguenti; Licenze Nazionali stagione sportiva 2020/2021; termini tesseramento in ambito professionistico stagione sportiva 2020/2021; ratifica delibere di urgenza del Presidente Federale.