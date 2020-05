La Liguria riparte di corsa: una staffetta di 266 chilometri, da Ventimiglia a La Spezia

Finale Ligure. “La Liguria che riparte. Di corsa” è il nuovo progetto dell’Asd RunRivieraRun, che desidera dare un segnale forte di desiderio di “ripartenza”, chiaramente nel rispetto di decreti e ordinanze vigenti, sia da un punto di vista sportivo sia come attività produttive e di tutta una filiera pronta a rimettersi in moto.

Si tratterà di una staffetta individuale da Ventimiglia a La Spezia, che si terrà nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 maggio, nella quale i runners, tutti tesserati Fidal e appartenenti alle società liguri affiliate alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, percorreranno i 266 chilometri, ognuno indossando la propria canotta o maglia sociale ed un pettorale promozionale dell’iniziativa.

Le frazioni saranno più o meno brevi, dai 5 ai 10 chilometri al massimo di percorrenza e attraverseranno tutti i Comuni costieri della Liguria.

Idealmente il testimone degli staffettisti sarà rappresentato dai prodotti di eccellenza della nostra terra, enogastronomici e di artigianato grazie alla collaborazione con Confartigianato Liguria e nella giornata di lunedì 25 maggio i prodotti, raccolti in un paniere, saranno consegnati in Regione Liguria al presidente Giovanni Toti.

Sarà un messaggio sia sportivo sia di sviluppo economico: sportivo affinché il runner si riappropri della sua immagine di “portatore” di positività, di benessere psico-fisico per un’attività motoria e sportiva che é un punto cardine della salute, non dimenticando mai che, in Italia, la sedentarietà é responsabile del 14,6% di tutti i decessi e costa al sistema sanitario 1,6 miliardi di euro all’anno. Sviluppo economico perché rappresenterà la volontà della Liguria di ripartire, di guardare al futuro, di “correre” insieme alle proprie aziende.

Verrà girato un video/spot promozionale dell’evento e del territorio, che coglierà tutte le bellezze ed i prodotti della regione a cura della Genova Liguria Film Commission.

La partenza dell’evento, ideato e organizzato dalla società di running finalese-pietrese, avverrà sabato 23 maggio alle ore 8 dal centro di Ventimiglia con l’atleta di casa, tesserato Asd RunRivieraRun, Luca Piccolo.

Per informazioni è possibile scrivere un’email a info@runrivierarun.it o telefonare allo 0196898607. L’evento ha il patrocinio di Regione Liguria, Genova Liguria Film Commission, Fidal Liguria e Confartigianato Liguria.