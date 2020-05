Ceriale. E’ uno dei cinque punti individuati in tutta la Liguria come centro di smistamento della raccolta alimentare per quanto riguarda il Ponente e quasi tutta la provincia di Savona quello realizzato a Ceriale dalla Croce Rossa Italiana. Gli altri poli si trovano oltre provincia e toccano Arenzano, Genova, il Tigullio e Follo (nello Spezzino) dove sono dislocati 55 comitati della Croce Rossa Italiana all’interno della nostra regione.

“Il comitato di Ceriale è riuscito a raccogliere, grazie alla generosità della cittadinanza, materiale proveniente dai supermercati, in particolare dalla colletta alimentare, dai carrelli solidali, dalla consegna da parte dei cittadini di alimenti e farmaci direttamente alla sede della Croce Rossa, in una quantità tale da essere distribuita e suddivisa tra i vari comitati per la raccolta di generi alimentari” afferma Cristiana Pepino, che si occupa di sviluppo e comunicazione nel Comitato Regionale della Liguria.

di 8 Galleria fotografica Raccolta alimentare a Ceriale









“Si sono così riusciti a distribuire 12 tonnellate di materiali utili su 9 comitati territoriali della regione Liguria, su quattro associazioni che non fanno parte della Croce Rossa e sul supporto di 60 famiglie con il pacchetto della raccolta della spesa settimanale” aggiunge Pepino.

L’attività viene svolta esclusivamente dai volontari del comitato di Ceriale, supportati dai volontari temporanei che su cadenza giornaliera effettuano la raccolta di generi alimentari presso il supermercato Mercatò.