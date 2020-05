La didattica a distanza di una maestra d’asilo di Loano approda sul sito del CNR

Loano. La Didattica a Distanza per la Scuola dell’infanzia come l’ha pensata e attuata un’insegnante della Scuola Rossello di Loano per i bimbi piccoli è stata apprezzata dall’Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR di Genova che, sin dall’inizio dell’emergenza, ha avviato l’azione #scuolainclusivaacasa nella quale ha promosso sia attività formative che di supporto per la scuola italiana.

Una selezione dei vari lavori dell’insegnante Federica Giusto della scuola dell’infanzia Rossello di Loano è stata pubblicata sulla piattaforma “Essediquadro Formazione” nella sezione “#scuolainclusivaacasa / Proposte didattiche per la scuola dell’infanzia” affinché altri docenti possano usarli e trarne spunto.

“Prima scelgo la storia da libri adatti a questa fascia d’età – commenta l’insegnante – cercando i collegamenti possibili per conoscere i colori, i numeri, le vocali, riconoscere le forme geometriche, prendere coscienza di certe emozioni, ma soprattutto abituare i bambini all’ascolto. Poi, con vari materiali (cartoncino, stoffa, fiocchi e… fantasia) preparo i personaggi e infine leggo la storia, a volte rendendo queste figure quasi reali per incuriosire i bimbi e quindi tenere sempre alta la loro attenzione”.