La Croce Verde di Albisola piange Pietro Corzieri

Albisola. “Questa mattina, venerdì 15 maggio, si svolgeranno i funerali del nostro volontario Pietro Corzieri, mancato martedi scorso all’età di 94 anni”. A comunicarlo sono i volontari della Croce Verde di Albisola, che in una nota esprimono il loro cordoglio per la scomparsa del volontario.

La cerimonia si terrà presso la chiesa di San Pietro ad Albisola Superiore e successivamente verrà fatto un ultimo saluto davanti alla sede della Croce Verde di via Dei Conradi con i militi e la bandiera.

I volontari della Croce Verde lo ricordano così: “Pietro è stato volontario per più di 30 anni. I nostri volontari lo ricordano come una persona positiva e presente. Si è sempre reso disponibile per svolgere tutti i servizi, da quelli ordinari alle urgenze, ha sempre dato tanto per la nostra Associazione. Lo ricorderemo con tanto affetto”.