Italiana Coke, arrivata la prima tranche di 12 mln di euro del finanziamento Mise

Cairo Montenotte. Soddisfazione in Italiana Coke per l’arrivo della prima tranche equivalente a 12 milioni di euro del finanziamento del ministero dello sviluppo economico, accreditata ieri (11 maggio), sui conti correnti della società.

“Il cosiddetto Finanziamento Mise è un prestito agevolato di cassa depositi e prestiti e mediocredito centrale che assicura a Italiana Coke credito per circa 15 milioni di euro, cui si aggiungono 1,7 milioni a fondo perduto – fanno sapere dalla società – E’ legato agli imponenti lavori di ambientalizzazione della cokeria eseguiti da Italiana Coke, unica tra le cokerie italiane, nel 2013, e con mezzi propri”.

“Anche questo passo è compiuto – commenta Paolo Cervetti, AD di Italiana Coke e delle altre aziende del gruppo – E’ il risultato di un grande sforzo di pianificazione e di un lavoro incessante, per il quale debbo ringraziare lo studio legale Cristoffanini e il direttore finanziario di Italiana Coke Franco Bagnasco, che con pazienza e inusuale competenza hanno saputo spiegare ai tanti interlocutori del sistema bancario la fondatezza delle nostre posizioni, superando i punti ostativi sollevati in questi anni”.

“I fondi appena ricevuti sono doppiamente importanti, non solo come concreta testimonianza dell’affidabilità e serietà del gruppo, ma altresì perché intervengono in un momento di particolare difficoltà delle aziende, colpite dalla crisi economica generata dal Covid 19 in tutto il mondo” conclude Cervetti.