“Io Vado… con le balene”: al via la votazione della II edizione del concorso

Vado Ligure. Si avvicina la premiazione del concorso di educazione ambientale organizzato dal Centro Educazione Ambientale Rivera del Beigua, nell’ambito del progetto “Io Vado con le Balene – seconda edizione”, realizzato per il Comune di Vado Ligure – servizio Ambiente.

Il concorso conclude il progetto didattico e informativo realizzato nelle scuole vadesi prima dell’emergenza sanitaria. Bambini e ragazzi hanno infatti partecipato a una serie di incontri, condotti dagli educatori del Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua, volti a informare e sensibilizzare circa l’importanza del Santuario dei Cetacei e la salvaguardia dell’ambiente marino, attraverso filmati, laboratori creativi e l’ideazione di curiose “storie luminose” di balene in plastilina animate elettricamente.

“Nonostante le difficoltà del momento – raccontano gli organizzatori – insegnanti, bambini e famiglie hanno risposto con entusiasmo e creatività alla sfida del concorso, e tante sono le classi che hanno aderito e prodotto in questi mesi bellissimi elaborati. Ogni bambino ha realizzato un mandala che richiama immagini, forme o colori legati al mare, utilizzando liberamente e creativamente ciò che aveva a casa”.

Gli elaborati di ciascuna classe sono stati riuniti in un album fotografico accompagnato da un messaggio che indica la “strada” per salvaguardare l’ambiente marino. In seguito, una giuria di esperti sceglierà – entro il 10 giugno – i lavori migliori, valutati in base all’aderenza alla tematica, alla creatività e originalità mostrata, assegnando alle classi vincitrici quattro categorie di premi, consistenti in buoni per l’acquisto di materiale scolastico di differente valore.

I riconoscimenti saranno così suddivisi: premio scuola dell’infanzia, primo premio scuola primaria, secondo premio scuola primaria e terzo premio scuola primaria.

Dal 1° giugno al 7 giugno gli album di classe saranno pubblicati sulla pagina Facebook del Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua e si potranno votare mettendo un semplice “Mi piace” al proprio preferito. Sarà quindi assegnato un premio anche all’album di classe più votato dal pubblico.

L’iniziativa è organizzata dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua con il Servizio Ambiente del Comune di Vado Ligure, nell’ambito delle iniziative legate alla carta di partenariato “Pelagos” e per la promozione della raccolta differenziata a Vado Ligure.