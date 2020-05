Incidente a Noli, auto ribaltata

Noli. Un incidente si è verificato questa mattina poco prima di mezzogiorno a Noli in largo Aldo Pastorino. Per cause ancora da accertare un’auto si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e due ambulanze, una della Croce Bianca di Spotorno e l’altra della Croce Bianca di Noli.

Fortunatamente le due persone all’interno della vettura, due 80enni, sono rimaste praticamente illese. Uscite in autonomia dalla vettura, hanno rifiutato il trasporto in ospedale.