Borghetto Santo Spirito. Incidente stradale a Capo Santo Spirito manda in tilt il traffico sull’Aurelia in entrambe le direzioni. È successo intorno alle 11,30 di questa mattina e a provocarlo, per cause ancora in via di accertamento, sarebbe stata una Citroen C3 di colore nero.

Il conducente, che procedeva in direzione Ventimiglia, avrebbe perso il controllo del mezzo, andando ad impattare violentemente contro un’auto bianca che procedeva in direzione opposta.

di 7 Galleria fotografica Incidente stradale Capo Santo Spirito









In seguito all’urto, la Citroen sarebbe stata sbalzata prima contro la parete di roccia a lato della strada e poi contro un’altra vettura ancora in coda.

A quel punto, l’auto nera, che ha letteralmente perso una ruota per via dell’impatto, si è intraversata in mezzo alla carreggiata, impedendo al traffico di scorrere in entrambe le direzioni.

Per fortuna, nonostante la dinamica, nessuno degli occupanti dei veicoli coinvolti ha riportato serie lesioni. Sul posto, i tecnici Anas e le polizie locali di Ceriale e Borghetto. Il traffico sta lentamente riprendendo a scorrere proprio in questi minuti.