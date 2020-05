Inchiesta obitorio Santa Corona, il presidente della cooperativa Ma.Ris: “Amareggiati, noi parte lesa”

Pietra Ligure. “Siamo molto amareggiati da questa inchiesta e dagli arresti effettuati dalla Guardia di Finanza di Finale Ligure: è stato davvero un fulmine a ciel sereno…”. Sono le parole del presidente della cooperativa Ma.Ris Fabrizio Augello, che ha commentato l’indagine della Procura savonese per concorso in corruzione di incaricato di pubblico servizio che ha portato a tre arresti nell’ambito della gestione dell’obitorio dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

“Aspettiamo l’esito di tutti gli accertamenti per capire la situazione, garantendo massima collaborazione agli organi inquirenti” ha aggiunto. In questi anni come cooperativa abbiamo introdotto procedure e regolamenti interni che hanno lo scopo di prevenire e arginare questi possibili episodi, ma l’azione del singolo è capace di eludere ogni atto in tal senso”.

“Nei confronti del nostro dipendente arrestato abbiamo subito provveduto alla sospensione sia della sua opera di servizio quanto dello stipendio: per quello che riguarda l’altra persona indagata ci siamo riservati solo la momentanea sospensione dal servizio in attesa degli sviluppi investigativi, sperando che sia estranea ai fatti. Così come speriamo che il nostro dipendente possa dimostrare la sua innocenza”.

“Tuttavia per cautelare la nostra cooperativa abbiamo deciso queste azioni: noi siamo parte lesa nella vicenda, siamo stati danneggiati e ci tuteleremo in tutte le sedi competenti” ha concluso il presidente della cooperativa ligure.