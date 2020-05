In Liguria riaprono luna park e centri culturali e sociali, dal 1° giugno i nidi estivi

Regione. Da domani (26 maggio) in Liguria possono riaprire gli autonoleggio e i noleggi di altri mezzi, le giostre, i trenini turistici, i parchi divertimenti, i luna park, i centri culturali e ricreativi, mentre il 1° giugno torneranno in attività tutti i servizi per l’infanzia e l’adolescenza da 0 a 17 anni. È quanto prevede la nuova ordinanza regionale firmata oggi dal presidente Giovanni Toti che recepisce tra l’altro le integrazioni alle linee guida votate all’unanimità dalla conferenza delle Regioni lo scorso 22 maggio.

Dunque via libera alle “attività di spettacolo viaggiante“, compresi luna park e circhi, anche se saranno i sindaci e disciplinare gli accessi attraverso ordinanze proprie. Potranno ripartire i noleggi di qualunque mezzo di trasporto, dalle auto ai monopattini, i trenini turistici e ovviamente le guide turistiche, gli informatori del farmaco.

Dal 26 maggio inoltre sarà permesso l’accesso ai teatri e agli altri luoghi dello spettacolo per consentire gli allestimenti e la sanificazione in vista della riapertura al pubblico che attualmente è prevista per il 15 giugno. E’ consentito l’accesso nei teatri e agli altri luoghi di spettacolo per gli operatori per tutte le attività amministrative, tecniche ed artistiche legate alla programmazione (come per esempio, le prove, la costruzione di scene, la predisposizione di allestimenti, la realizzazione di costumi, l’organizzazione e la promozione degli spettacoli) oltre che per interventi di manutenzione e di sanificazione.

Sempre da domani ripartirà l’attività delle guide turistiche, escursionistiche e alpine, degli informatori scientifici del farmaco e la formazione professionale, con la possibilità di realizzare in presenza la parte pratica in laboratorio con macchinari o altri strumenti, compresi gli stage che riguardino attività economiche non sospese e gli esami finali in presenza.

Da lunedì 1° giugno invece via libera, come già anticipato nei giorni scorsi, ai servizi per l’infanzia e adolescenza 0-17 anni, centri estivi e fattorie didattiche.

“L’ordinanza di oggi – spiega Toti – recepisce la nuove linee guida emanate dalla Conferenza delle Regioni per tutte le attività e le categorie produttive. Si tratta di un ultimo, fondamentale passaggio in attesa della scadenza del Dpcm nella notte del 2 giugno, che prosegue lungo la direttrice che abbiamo tracciato per la ripartenza della Liguria. I numeri di oggi confermano la tendenza che abbiamo visto delinearsi in questi giorni, con calo del numero complessivo dei contagi e una fondamentale riduzione della pressione sugli ospedali”.

“Sul fronte formativo – spiega l’assessore alla Formazione e cultura Ilaria Cavo – con l’ordinanza di oggi diamo il via libera alla ripartenza di tutti i tirocini curricolari e gli stage nelle aziende che hanno riparto come anche le attività di laboratorio per i corsi della formazione professionali (esclusi i triennali della Iefp). Con il documento emanato oggi diamo la possibilità di svolgere in presenza, dove necessario, gli esami pratici di corsi pubblici e privati. Si tratta di una ordinanza molto attesa dall’intero settore”.

“Per quanto riguarda i centri estivi – aggiunge Cavo – con oggi confermiamo l’apertura anche alla fase dagli 0 ai 3 anni, coprendo tutta la fascia fino ai 17. In questo modo abbiamo la possibilità di rispondere alle esigenze degli enti promotori di centri estivi con un unico bando regionale, che impegnerà tutti i 6 milioni di euro del Fondo Sociale annunciati (attivando anche la quota accantonata per il segmento 0-3, ora sbloccata). Da non dimenticare la possibilità che diamo ai teatri e ai luoghi dello spettacolo di aprire per prove, allestimenti, e per tutto quello che riguarda l’organizzazione in vista del riavvio delle attività di spettacolo dal 15 giugno: si tratta di un altro passo avanti anche sul fronte culturale”.