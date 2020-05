In Liguria calano ancora i positivi al Covid: ora sono 5.090. Nel savonese un solo decesso nelle ultime 24 ore

Liguria. Sono 5.090 le persone positive al coronavirus in Liguria. Sono 85 in meno di ieri. Un dato frutto di 76 nuove positività, 11 decessi e 150 nuovi guariti con due test consecutivi negativi. Lo rende noto la Regione nel bollettino di aggiornamento sulla diffusione dell’epidemia nel nostro territorio.

Gli ospedalizzati sono in tutto 607 e cioè 44 in meno di ieri. Di questi, quelli in terapia intensiva sono 59 cioè 9 meno di ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.699 e cioè 77 meno di ieri. I clinicamente guariti, asintomatici, al loro domicilio sono 1.784 e cioè 36 più di ieri.

I soggetti in vigilanza attiva sono 1.732. I guariti con due test negativi consecutivi sono 2.218 cioè 150 più di ieri. I test effettuati fino ad oggi sono 59.693 e cioè 2.071 più di ieri.

Le persone decedute sono in tutto 1.241 e cioè 11 più di ieri.

Per quanto riguarda il savonese, i positivi sono in tutto 845 e cioè uno meno di ieri. Gli ospedalizzati sono 84 e cioè 11 meno di ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 6. I soggetti in vigilanza attiva sono 508.

Nelle ultime 24 ore in Asl2 si è registrato il decesso di una donna di 95 anni.

In Asl1 si è registrato il decesso di una donna di anni 80 ricoverata all’ospedale di Sanremo e residente nella provincia di Imperia. In Asl3 nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi.

L’Asl4 segnala il decesso di una donna di 99 anni residente a Cogorno, deceduta il 6 maggio presso il reparto Covid di Sestri Levante. In Asl5 non si sono registrati decessi.

All’ospedale Galliera si segnala il decesso di una donna di 89 anni di Genova deceduta il 6 maggio presso il reparto di malattie infettive. Al San Martino nelle ultime 24 ore si è registrato il decesso di un uomo di 80 anni, nato a Davagna e residente a Genova, ricoverato presso il Maragliano.