Ilaria Spirito va a ricevere a Roma: “Affronterò la stagione che verrà con tutta l’energia possibile”

Savona. Cambio di casacca per Ilaria Spirito. La savonese, che gioca nel ruolo di libero, nella prossima stagione militerà nell’Acqua & Sapone Roma.

Ilaria, classe 1994, cresciuta nell’Albisola Pallavolo con la quale ha debuttato in Serie C, è passata nel 2009 alla Lanterna Volley Genova in Serie B1. Dal 2010 è stata ingaggiata da Busto Arsizio, prima facendo esperienza in Serie B, per poi approdare stabilmente alla formazione di Serie A1 dal 2013/14.

Dal 2014, per due annate, Spirito ha giocato nella squadra federale del Club Italia. Quindi, altre due stagioni nel Busto Arsizio e quella appena trascorsa alla Pomì Casalmaggiore.

Nel 2018/19 Ilaria ha vinto il premio per la miglior giocatrice in ricezione in Serie A1; nella stagione attuale era leader nelle statistiche di ricezione perfette.

L’Acqua & Sapone Roma disputerà il campionato di Serie A2; la savonese avrà il compito di aiutarla a salire di categoria, guidata da coach Luca Cristofani.

“È stato davvero difficile rendermi conto, piano piano, che non ci sarebbe stato spazio per me in Serie A1 l’anno prossimo – ha dichiarato Ilaria -. Sono state settimane complicate perché, dopo tutti i sacrifici che ho fatto in questi anni, gli infortuni e l’impegno che ho messo nel fare sempre tutto al 110%, vedere che non avevo nessuna alternativa nel massimo campionato italiano è stato davvero un duro colpo!“.

“Voglio ringraziare il mio fidanzato, la mia famiglia e i miei amici per non avermi lasciato mai una volta pensare di non essere ‘abbastanza’ ma che questo sarebbe stato un anno di rivincita e di rinascita – prosegue -. Proprio per questo motivo ho accettato subito la proposta di Roma Volley Club Femminile e di Luca Cristofani perché mi hanno fatto sentire subito il loro entusiasmo e la loro professionalità!“.

“Non vedo l’ora di difendere in colori della Capitale d’Italia e di offrire tutta la mia esperienza alle mie nuove compagne per creare un grande gruppo ed affrontare la stagione che verrà con tutta l’energia possibile! Difenderò i colori giallorossi ma la mia fede calcistica non cambierà, state tranquilli! – conclude Ilaria, tifosa dell’Inter -. Vi abbraccio e non vedo l’ora di vedervi sui campi!“.