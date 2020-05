Il virus stoppa la discoteca, l’Essaouira si reinventa: spiaggia e ristorazione

Albenga. La discoteca invernale savonese Essaouira ha le porte chiuse dal 23 febbraio scorso a causa dell’epidemia che vede coinvolta l’intera penisola.

“Nonostante la chiusura forzata, la grave perdita economica con azzeramento del fatturato e senza alcun aiuto per il settore dell’intrattenimento da parte del governo – spiegano dallo staff dell’Essaouira – ci siamo reinventati per fronteggiare l’emergenza COVID-19 ed assicurare comunque l’occupazione a tutti i nostri dipendenti che vi lavorano tutto l’anno, oltre a tutto l’indotto di altre aziende e professionisti che ruotano attorno al giro d’affari della nostra società”.

Data l’impossibilità di riaprire il cuore pulsante del locale, i titolari hanno deciso di reinventarsi per far fronte alle nuove regole. Nasce così, presso i locali dell‘ex discoteca, un nuovo ristorante e stabilimento balneare e cocktail bar: “Lo stabilimento sarà composto da 30 ‘Cabane’ formati da 2 o 4 lettini rispettando le norme di distanziamento – spiegano -. Ogni Cabane può essere chiusa esternamente da tendaggi sui tre lati ed è apribile nella parte superiore a seconda delle esigenze del cliente per il sole. E’ garantito il servizio in spiaggia sia per bevande o cocktail per poter godersi un buon pranzo o una cena in massima sicurezza e riservatezza, il tutto sempre accompagnata dalla buona musica in sotto fondo dei nostri dj”.

“Nello stabilimento verrà garantita l’igenizzazione completa delle parti comuni e non in tutta la giornata con macchinari all’avanguardia, la fornitura di guanti e mascherine – continuano dallo staff della discoteca -. Per quanto riguarda il servizio ristorante aperto a pranzo e cena viene proposto un menu mediterraneo utilizzando principalmente pesce, per il pranzo viene aggiunto un menu light con piatti freddi ed insalatone e un menu sushi e thai per la sera un menu coquillage”.

La discoteca ingauna, quindi, per far fronte alle nuove normative anti-Covid 19 cambia pelle: “Si potrà pranzare o cenare mantenendo le dovute distante sia sulla terrazza coperta, sia sulla pedana in riva al mare o direttamente dentro le cabane sulla spiaggia. Si potrà inoltre consumare un ottimo aperitivo o un cocktail proposti dai nostri barman nella zona lunghe in terrazza” concludono.