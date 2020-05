Il micio Loris cerca casa

Albisola Superiore. Cercasi adozione del cuore per Loris, giovanissimo gattino che ha già subito il trauma del ferimento e dell’abbandono.

Spiegano da Enpa: “Era stato soccorso il mese scorso in un paesino dell’entroterra albisolese con una grave ferita ad una zampa, quasi sicuramente in stato di abbandono, dai volontari della Protezione Animali ed il loro affetto e le cure veterinarie sono riusciti a farlo guarire; ora è quasi guarito ma mal sopporta il box curatoriale in cui per qualche giorno dovrà ancora forzatamente stare”.

Chi volesse aderire all’appello è pregato di rivolgersi telefonicamente (019 824735) alla sede dell’Enpa di via Cavour 48 r a Savona, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

“Loris aspetta un po’ impaziente ma sornione”.