Il messaggio della Federnuoto: “Riprendiamo in sicurezza, ma in libertà”

Savona. “Abbiamo lavorato molto in questa fase di emergenza, ma adesso guardiamo avanti: tutti quanti in piscina in sicurezza, ma in libertà“. Questo è il pensiero espresso dal presidente Paolo Barelli (nella foto), che lancia un video realizzato dalla Federnuoto e che raccoglie il desiderio di tutto il movimento acquatico: l’auspicio di ritornare presto a nuotare in piscina.

Un sentimento condiviso dagli oltre cinque milioni di praticanti, dai bambini ai master rappresentati, tra l’altro, dai campioni Pietro Figlioli ed Elisa Queirolo, Linda Cerruti, Tania Cagnotto e Gregorio Paltrinieri, dai direttori tecnici delle squadre nazionali Patrizia Giallombardo, Oscar Bertone, Cesare Butini e Fabio Conti, dal commissario tecnico Alessandro Campagna e da mister 60 medaglie Massimiliano Rosolino.

“Se continuano ad aspettare, se non tornano a nuotare i bambini, non ci sarà futuro per le discipline acquatiche, per le piscine, per lo sport italiano” è il messaggio trasmesso dal video.