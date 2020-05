Il Coronavirus stoppa l’evento, ma non la voglia di Fionda. Albanese: “Non vedo l’ora di riceverla”

Albenga. Era atteso ad Albenga lo scorso sabato 14 marzo per ritirare, nel solito clima di festa e goliardia, in un teatro Ambra che era già sold out, la “Fionda di Legno” 2020 dei Fieui di Caruggi a lui assegnata.

L’evento, purtroppo, come altri, è saltato a causa dell’emergenza Coronavirus. Ma se il virus è riuscito a stoppare (seppur solo temporaneamente) la realizzazione della cerimonia, di certo non è riuscito ad estinguere la “voglia di Fionda”, che ad Albenga, e non solo, è forte e viva.

Lo testimonia il video-messaggio di Antonio Albanese, attore originario di Olginate, che ha reso celebre la figura di “Cetto La Qualunque”, vincitore dell’edizione 2020 del premio ingauno.

Inviato ai Fieui di Caruggi, è stato postato sui social. Nel filmato, Albenese, con fionda alla mano, ha dichiarato: “Questa non è una fionda di legno. Eppure a me quest’anno è stato detto che sono la ‘Fionda di Legno’ 2020. Ed è una notizia straordinaria, che ho letteralmente abbracciato”.

“Ho accettato il riconoscimento con orgoglio impetuoso ed una felicità immensa. Ma, purtroppo, non mi è stato dato né a marzo né ad aprile né a maggio. Confido che possa accadere almeno a settembre o ottobre. Sono comunque orgoglioso e felice. Non vedo l’ora di venire a ritirarla”, ha concluso l’attore.