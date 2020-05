Giornata nazionale dedicata alla raccolta di cibo per animali in difficoltà

Savona. A seguito della crisi dovuta al lockdown per il Coronavirus, sono molte le persone e famiglie in difficoltà. Molte di queste persone hanno animali. Accademia Kronos onlus, con il patrocinio della presidenza nazionale, ha voluto istituire una giornata di raccolta alimentare per aiutare questi amici a 4 zampe, individuando in tutta Italia la data del 16 maggio, che sarà ripetuta anche negli anni a venire.

Nella provincia di Savona sono tre le sezioni locali che aderiscono a questa iniziativa e due nella provincia di Imperia.

“I nostri volontari, che saranno presenti in numerosi punti vendita di persona, opereranno nel rispetto delle norme di sicurezza individuale. Verranno anche posizionali numerosi carrelli fissi incustoditi” afferma l’associazione.

I negozi, i supermercati e pet store che hanno aderito sono:

ARCAPLANET presso Molo 8.44 Vado Ligure

CONAT PET STORE via A. Barile, 7 Albissola Marina (strada per Grana)

CONAD CITY via Santa Caterina Andora

Consorzio Agrario in via Merula – Supermercato super DEAS via Clavesana

Supermercato IN’S via Merula Andora.

Eurospin Albenga regione Bagnoli 30

Supermercato IN’S via Benessea Cisano S.N.

Conad Superstore Imperia

Agrimarket via Savona 7 Dego

Agricola via Cosseria 7 Carcare

Agricola da Massimo piazza XX settembre 21 Cairo M.

TIGOTÀ corso Brigate Partigiane 5 Cairo M.

ARCAPLANET corso Marconi 224 San Giuseppe di Cairo

RUFFINI Pet Garden via dei Partigiani 10 Millesimo

CONAD CITY corso Martiri della Libertà 79 Cairo M.

TIGOTÀ via G. Mameli 54 Millesimo

FIDÓ Pet store via Brigate Partigiane Cairo M.