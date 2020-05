Giornata mondiale dell’infermiere, l’Asl2: “Un ringraziamento speciale a tutti questi professionisti”

Savona. In occasione della giornata internazionale dell’infermiere e del bicentenario della nascita di Florence Nightingale, promotrice dell’infermieristica moderna, la direzione aziendale della Asl2 e la S.C. coordinamento professioni sanitarie territoriale vogliono ringraziare tutti i professionisti che quotidianamente svolgono il proprio operato, con dedizione e competenza, in ambito non solo degenziale, ma anche domiciliare e ambulatoriale.

“Un sincero ringraziamento va a tutti i dipendenti coinvolti nell’epidemia da Covid-19, in particolare a quelli dell’emergenza sanitaria 118, che con il loro rapido intervento forniscono una risposta nelle situazioni più critiche e agli operatori impegnati nei gruppi strutturati di assistenza territoriale, nella protezione civile, nella medicina del lavoro, nel servizio prevenzione e protezione, nell’esercito e nell’aeronautica che, con coraggio, spirito di servizio e abnegazione, assicurano ogni giorno cure ai cittadini affetti da Coronavirus” affermano dall’Asl2 savonese.

“Una profonda gratitudine è rivolta ai colleghi del dipartimento cure primarie che, attraverso l’assistenza di prossimità, sostengono i soggetti fragili con patologie croniche, a quelli del dipartimento Prevenzione, che vigilano costantemente sulla salute della collettività e agli operatori sanitari del dipartimento Salute Mentale e Dipendenze che affiancano le persone che hanno bisogno di relazione, affettività e ascolto” aggiungono.

“In questo periodo, dettato dal distanziamento fisico, gli infermieri, professionisti scientificamente e deontologicamente formati, uomini e donne che affrontano, oltre le attività lavorative, anche le responsabilità familiari, sono chiamati a fare la differenza, garantendo azioni sicure e di qualità e vicinanza a coloro che soffrono – concludono dall’Asl2 – Con l’auspicio che il 12 maggio non sia solo una ricorrenza per celebrare gli infermieri, ma soprattutto un punto di incontro per analizzare i tempi passati e programmare le sfide future”.