Giochi matematici, l’Istituto Comprensivo Albenga 1 è tra le squadre finaliste

Albenga. L’Istituto Comprensivo Albenga 1 parteciperà alla finale dei giochi matematici Kangourou 2020, organizzata dall’Università Statale di Milano.

Con lo scopo di incoraggiare le eccellenze nell’ambito logico-matematico, la scuola media dell’Istituto Comprensivo Albenga 1 partecipa, da qualche anno, al gioco concorso della matematica.

Kangourou Italia rappresenta nel nostro Paese l’Associazione Internazionale Kangourou sans frontières che ha lo scopo di promuovere la diffusione della cultura matematica di base utilizzando ogni strumento e, in particolare, organizzando un gioco concorso a cadenza annuale che si espleta in contemporanea in tutti i paesi aderenti all’iniziativa.

Dopo aver superato la semifinale svoltasi online lo scorso 5 maggio, la squadra, composta da alunni della scuola secondaria di primo grado Mameli Alighieri di Albenga (4 alunni) e della scuola Fratelli Cervi di Ceriale (3 alunni), si è classificata per la finale nazionale, che avrà luogo il giorno martedì 19 maggio.

A causa dell’emergenza Covid-19 la finale non si svolgerà a Cervia e Mirabilandia com’era previsto ma online, come la didattica a distanza.

Alla squadra finalista va l’augurio del dirigente scolastico, degli insegnanti e dei compagni dell’Istituto Comprensivo Albenga 1, per una buona riuscita in questa importante sfida.