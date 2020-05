Loano. Francheville e Loano in gemellaggio “virtuale”. Dall’8 al 10 maggio la città dei Doria avrebbe dovuto ospitare una delegazione di 64 persone provenienti dalla località francese con cui è gemellata dal 1997. La pandemia da Covid-19, tuttavia, ha costretto il Comitato per il Gemellaggio a rivedere completamente il programma dell’incontro.

“Molte famiglie loanesi erano pronte ad ospitare gli amici francesi ed avevamo già organizzato un ricco e variegato programma di attività, compreso un incontro di volley under 18 tra la squadra di Loano e quella di Francheville – racconta la presidente del Comitato Piera Alba Merlo – Ma il destino ha giocato carte diverse. Così abbiamo pensato di organizzare una videoconferenza per ritrovarci ugualmente, almeno in forma virtuale”.

All’incontro hanno partecipato 35 persone. In primis i due sindaci, Michel Rantonnet per Francheville e Luigi Pignocca per Loano. Erano presenti anche l’assessore Remo Zaccaria e i due presidenti del Gemellaggio, Pierre Vittoz e Piera Alba Merlo.

“Ci siamo scambiati notizie sulla situazione rispetto all’emergenza coronavirus (purtroppo!) e sui progetti che realizzeremo prossimamente, che adatteremo in base all’evolversi della situazione. C’era tanta nostalgia per gli incontri passati, ma anche tanta fiducia per quelli che verranno in futuro. Terremo informati i loanesi su come procederanno le cose. Per il momento rivolgiamo a tutti auguri e la raccomandazione di non perdere la speranza ed essere sereni”.

Costituitosi nel 1997 per favorire gli scambi tra le due località, gemellatesi proprio in quell’anno, nel corso del tempo il Comitato ha avviato una serie di progetti volti a favorire e diffondere la conoscenza della storia e della cultura francese sul nostro territorio anche in momenti differenti rispetto alle visite e alle giornate di scambio che si tengono annualmente. Parallelamente, i soci hanno ampliato il raggio delle loro attività organizzando corsi, laboratori e momenti di incontro con l’intera comunità, aperti ai soci e a tutti i loanesi: lezioni di francese con proiezione di film in lingua originale, la corale “Gli Scalcinati Cantanti”, la compagnia teatrale “Gli Scalcinati Teatranti”.

Sul sito www.loanofrancheville.it si possono trovare tutte le informazioni relative alle attività dell’associazione