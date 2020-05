Fior d’Albenga, l’edizione “social” si conclude con la premiazione dei vincitori 2020

Albenga. Si è conclusa oggi con la consegna dei premi a Marelia Iori (premio giuria organizzatori) e Elena Baldi Ranch (premio community con 1388 voti espressi) offerti da Coop Liguria, Le Serre, Ortofrutticola Albenga e Tecnitenda di Marco e Laura Pirri, l’edizione social Fior d’Albenga 2020 che si è tenuta dal 12 aprile al 9 maggio.

Un grande successo l’iniziativa #mettetedeifiorineivostribalconi che ha visto interagire in un sulla pagina ufficiale circa 30.000 persone con un pubblico raggiunto dai contenuti pubblicati di oltre 70.000 persone e circa 50.000 visualizzazioni solo dell’album dedicato al social contest.

L’idea era quella di creare tanti piccoli arcobaleni sui terrazzi e nei giardini delle case ingaune realizzati con il fiori della piana di Albenga per rallegrare le difficile giornate passate in quarantena e condividere con la community messaggi di speranza, pace e solidarietà.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Un edizione di fior d’Albenga tutta particolare ed unica, per il momento difficile della pandemia e quello economico che stiamo fronteggiando. La certezza però di aver realizzato un evento social con dati cosi considerevoli ed un enorme risparmio se si pensa ai circa 35000€ delle precedenti edizioni, quest’anno grazie alle stesse aziende fornitrici, all’agenzia Mway Communication & Events e agli sponsor dell’evento, che hanno sposato il messaggio di solidarietà ad una città, al suo turismo, alla sua agricoltura. I costi complessivi iva compresa si aggirano a solo circa 2000 euro. Grazie di cuore quindi a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito fattivamente alla buona riuscita di questo messaggio di “ripartenza” a nome mio e di tutta l’amministrazione”.

Marta Gaia consigliere delegato al centro storico e agli eventi spiega: “Un’edizione strana ma sicuramente partecipata. Tanti terrazzi e i social si sono riempiti di fiori, eccellenza della nostra Piana. Ringrazio tutti i cittadini che, con entusiasmo, hanno voluto partecipare a questo evento e mi complimento con tutti per la fantasia e per l’impegno soprattutto a coloro che hanno vinto. Fior d’Albenga 2020 è stata una edizione ponte per quella del 2021 che vedrà le nostre piazze, e chissà, anche i nostri terrazzi pieni i fiori”

Il presidente dell’associazione Fior d’Albenga Giuseppe Rossi: “A nome della associazione Fiord’Albenga vorrei esprimere la nostra soddisfazione, circa l’esito di questa edizione ‘social’ della manifestazione, messa in atto per tenere viva nell’opinione pubblica l’importanza del settore agricolo per l’economia del territorio che, così come gli altri comparti, ha subito gravi problematiche a seguito della pandemia che stiamo vivendo. Esprimo quindi compiacimento per l’entusiasmo con cui i cittadini hanno accolto l’invito ad abbellire e colorare con fiori i loro balconi e terrazzi. L’appuntamento è ora fissato per la prossima primavera quando, sperando di non sentir più parlare di virus, riprenderemo con maggior vigore ed entusiasmo la normale attività della associazione volta ad allestire una edizione particolarmente spettacolare di Fiord’Albenga 2021”.