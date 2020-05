Finale Ligure, via XXV Aprile chiude per lavori: previsti disagi al traffico

Finale Ligure. Martedì 19 maggio, dalle ore 7 fino a fine lavori, è prevista la chiusura di via XXV Aprile, a Finale Ligure, all’altezza dell’incrocio con Via Caviglia.

A comunicarlo, in una nota, è l’amministrazione comunale finalese.

“L’intervento urgente – spiegano dal Comune – sarà effettuato ad opera del Consorzio Depurazione Acque Savonese per un problema alla condotta fognaria. I lavori dureranno almeno per l’intera giornata, mentre altre valutazioni potranno essere fatte una volta avviato il cantiere. Sono previsti disagi al traffico per la chiusura della strada”.