Finale Ligure, riparte il mercatino ortofrutticolo

Finale Ligure. Dopo l’incontro avvenuto la settimana scorsa tra l’amministrazione comunale di Finale Ligure e i rappresentati del mercatino, da mercoledì 6 maggio a ripartirà il consueto appuntamento con una piccola variazione logistica: da Piazza Vittorio Emanuele a Lungomare Migliorini, con orario 15-18,30 il mercoledì e 10-18,30 il sabato.

Marilena Rosa, assessore delegata in materia, commenta: “Il mantenimento della distanza minima, tra un banco e l’altro, dovrà essere di due metri e di almeno un metro di distanza quello tra operatori e clienti. Inoltre verranno posizionati davanti a ogni banco dei paletti con catenella per il rispetto della distanza minima tra un cliente e l’altro (tra il primo e il secondo cliente). Sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina protettiva e dei guanti per gli operatori e i clienti. Ogni operatore del mercatino nell’area antistante la propria attività commerciale deve evitare che si creino assembramenti”.

“Ringrazio i rappresentanti ortofrutticoli che hanno dimostrato gran collaborazione e propositività – conclude Rosa -. Insieme riusciremo a gestire anche questa situazione”.