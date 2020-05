Finale Ligure, riaprono i quattro punti informativi Iat

Finale Ligure. Alle soglie della stagione estiva, gli Iat del Finalese si preparano ad accogliere in tutta sicurezza gli ospiti che nel lungo ponte del 2 giugno; non potendo ancora superare le barriere regionali, si auspica possano spostarsi all’interno della Liguria, complice il bel tempo.

La città di Finale Ligure conta quattro punti Informazione ed Accoglienza Turistica, dislocati nei rioni di Finalmarina, Finalborgo e Varigotti. La gestione è stata affidata in convenzione alle associazioni operative sul territorio, come da molti anni a questa parte.

Lo Iat di Finalmarina in via San Pietro 14 sul lungomare, gestito dall’Associazione Alberghi e Turismo, aprirà il 30 maggio (dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30) e sarà aperto il 31 maggio, l’1 e 2 giugno dalle 9,30 alle 12,30. Dal 3 giugno sarà operativo dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30. Domenica solo mattina; il lunedì (tranne l’1 giugno che è aperto) sarà chiuso.

A Varigotti lo Iat, situato in via Aurelia 239, gestito dall’Associazione Varigotti Insieme, sarà aperto dal 30 maggio al 15 giugno: venerdì dalle 9,30 alle 12,30, sabato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 18,30, domenica dalle 9,30 alle 12,30. Sarà operativo l’1 e 2 giugno di mattina con orario 9,30-12,30. Gli orari verranno poi rimodulati dal 16 giugno per la stagione estiva.

Finalborgo vanta ben due punti Iat, uno all’interno del borgo ed uno dedicato all’outdoor nell’area ex borgo sport. Gli orari sono i seguenti.

Lo Iat di Finalborgo all’interno dell’Oratorio dei Disciplinanti in piazza Santa Caterina, gestito dall’Associazione Finalborgo.it, sarà operativo sabato 30 maggio, domenica 31 maggio, lunedì 1 giugno, martedì 2 giugno e poi da giovedì 4 a domenica 7 giugno; da giovedì 11 a domenica 14 giugno; da mercoledì 17 a domenica 21 giugno; da mercoledì 24 a domenica 28 giugno. L’orario sarà dalle 9,30 alle 12,30 al mattino e dalle 15,30 alle 19,30 al pomeriggio. Dal 19 giugno gli orari muteranno in funzione del flusso turistico che ci si auspica sia maggiorato.

Lo Iat di Finalborgo dedicato all’outdoor sarà operativo dal 30 maggio (quindi anche il 31 maggio, l’1 e il 2 giugno) dalle 8,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 18. Chiuso il mercoledì. È ubicato nell’area ex borgo sport in via per Gorra a Finalborgo ed è gestito dal Consorzio per la Promozione Turistica e la Tutela del Territorio Finalese.

“Gli Iat rappresentano un punto di forza del finalese e sono un efficacissimo di strumento di accoglienza e di informazione turistica. La loro riapertura rappresenta un segnale di forte ripresa e di graduale ritorno alla normalità” afferma l’assessore a turismo e cultura del Comune di Finale Ligure Claudio Casanova.