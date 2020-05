Finale Ligure, le spiagge libere tornano accessibili: revocata l’ordinanza

Finale Ligure. E’ stata firmato questa mattina dal sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli il provvedimento che revoca la precedente ordinanza sindacale sulle spiagge libere che dalla giornata di domani, sabato 30 maggio, torneranno completamente accessibili.

Secondo quanto era stato stabilito, infatti, le spiagge libere erano accessibili soltanto come accesso al mare per nuotare o per camminate o corse, ma non per la fruizione dei bagnanti.

A Finale Ligure, quindi, come disposto anche in altri comuni, si potrà tornare sulle spiagge per la tintarella o per fare un bagno: restano comunque in vigore le norme previste di distanziamento sociale per evitare assembramenti e quindi evitare il contagio da Covid-19.