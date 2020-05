Finale Ligure, in arrivo esenzioni per rilanciare l’edilizia

Finale Ligure. La maggioranza finalese sta costruendo una nuova delibera che avrebbe lo scopo di incentivare la ripresa dell’attività edilizia: “L’indirizzo è quello di esentare al 50% ogni occupazione suolo legata alla generica attività edilizia, ed invece un esenzione totale (100%) per le attività edilizie legate al rifacimento facciate. Non solo un incentivo alla ripresa dell’edilizia , ma anche un invito ad aprofittare dell’iniziativa per guadagnare in decoro cittadino, in modo che i nostri meravigliosi centri storici possano godere di una manutenzione importante” afferma il sindaco Ugo Frascherelli.

L’amministrazione Frascherelli aveva già deliberato 4 anni fa un esenzione del 50% per chi recuperava le facciate, con questa iniziativa si amplifica notevolmente l’agevolazione: “La speranza dell’amministrazione è quella che ci possano essere numerose adesioni da qui a fine anno, e quindi dare slancio non solo all’edilizia ma al bene collettivo della comunità”.

Nelle intenzioni un’iniziativa che sarebbe valida per i cantieri che diano l’inizio lavori da oggi entro il 31/12/20, e a valere fino al 31/03/2021 (per le facciate) quindi a partire dal 01/04/21 si tornerebbe al pagamento pre-delibera; mentre per le semplici occupazioni suolo per cantiere generico il termine ultimo rimane il 31/12/20″.

“Solitamente la città di Finale nel periodo estivo non autorizza cantieri edili, per non danneggiare il turismo ed i flussi dei nostri ospiti. In questo caso vi sarà invece una maggior flessibilità, visto la situazione, e quindi l’amministrazione è indirizzata a concedere le aperture dei cantieri anche in stagione, fermo restando che gli stessi non creino disagi importanti. Ogni pratica sarà quindi valutata nel suo contesto” conclude il primo cittadino finalese.