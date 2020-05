Finale Ligure, dal 22 maggio parcheggi di nuovo a pagamento

Finale Ligure. Torneranno a pagamento a partire da venerdì 22 maggio i parcheggi blu a Finale Ligure. Lo ha stabilito il Comune nell’ottica di un graduale ritorno alla normalità per le varie attività produttive.

“In un primo momento si era pensato ad una ripresa da lunedì 18 – fanno sapere dall’amministrazione – ma si è deciso di dare una ulteriore settimana”. Si riparte quindi venerdì, mantenendo le peculiarità già stabilite per i diversi Rioni: quindi i parcheggi Silos, Finanza e Lungomare saranno nuovamente a pagamento da subito, mentre per i park di Borgo, Pia e Varigotti ancora per il mese di maggio la sosta sarà a pagamento solo nei fine settimana (diventerà quotidiana da giugno).

“Occorre ridare turnazione ai parcheggi centrali – conclude il Comune – in modo che anche questo possa essere aiuto ai centri storici”. Permangono laddove previsti le gratuità per residenti (la prima ora di sosta su Lungomare Migliorini) e possibilità di abbonamento residenti (30 euro annuì per Rione).