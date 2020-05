Finale, il sindaco Frascherelli scrive ai suoi concittadini: “Ritorno prudente e responsabile alla normalità”

Finale Ligure. Il sindaco di Finale Ligure, Ugo Frascherelli, ha scritto una lettera ai suoi concittadini (lettere inviate ai capi famiglia) .

“L’intento è quello di spiegare la situazione relativa al nostro territorio, raccontare questi mesi di emergenza ed informare sulle azioni intraprese e su quelle in programma per il prossimo futuro. La mia comunicazione è precedente agli ultimi decreti governativi ed ordinanze regionali, nel frattempo alcune situazioni si sono modificate e nuove regole son state emanate (regolamenti per singole attività produttive). Per molte altre permane ancora una situazione di aleatorietà che spero sia dipanata dagli Enti competenti nel più breve tempo possibile (come per esempio situazione spiagge libere). Ma il messaggio deve essere chiaro per i nostri ospiti-turisti: siamo lieti di poterli accogliere, pronti nel farlo con sicurezza, con le doverose prudenze e gli accorgimenti necessari.

Ecco il testo integrale della missiva del Sindaco:

“Cara Concittadina, caro Concittadino,

innanzi tutto volevo ringraziarLa per i sacrifici che ha sopportato in questi mesi e per il grande senso di responsabilità che ha mostrato. Se gli effetti della pandemia a Finale sono stati, fino ad oggi, limitati è in gran parte anche merito Suo. Il Governo della Repubblica ha dichiarato lo stato d’emergenza sanitaria per mesi 6 a decorrere dalla fine di gennaio 2020. Adesso stiamo entrando nella cosiddetta “Fase 2” di questa emergenza sanitaria. E mi preme evidenziare per il bene comune e per maggior chiarezza alcuni messaggi importanti.

Mi raccomando: affinchè tutti gli sforzi e i sacrifici fatti fin qui non si dimostrino vani occorre che si continui tutti insieme a seguire le misure di precauzione, di distanziamento sociale, di igienizzazione personale ed ambientale. Le chiediamo quindi di continuare ad indossare la mascherina nei luoghi pubblici e privati aperti al pubblico che siano circoscritti, sui mezzi pubblici e ogni qual volta si incontrino altre persone. Le ricordiamo inoltre l’importanza di lavarsi frequentemente le mani. Sono stati e continueranno ad essere giorni difficili, non possiamo negarlo. Ci porteremo dietro per sempre questa esperienza di vita individuale e condivisa.

Sono consapevole che non è stato semplice seguire e stare al passo del diluvio di norme che tra Governo, Regioni e Sindaci sono piovute addosso ai Cittadini. Disposizioni complicate da interpretare, a volte contraddittorie. Se i dati che oggi mostrano la regressione del contagio e dei ricoveri verranno confermati, soprattutto dopo la riapertura decisa ai primi di maggio, assisteremo ad un ritorno graduale alla normalità, con aperture delle varie attività, seppur con nuove regole e maggiori incombenze per amministratori pubblici, professionisti, artigiani, commercianti, imprenditori, lavoratori e cittadini. Regole che, al momento, né lo Stato né la Regione hanno ancora fornito a nessuno.

Vorrei provare con questa comunicazione a rendere più chiara la situazione e farLe sentire la vicinanza e l’operato attivo di tutta l’Amministrazione. Con la speranza di contribuire ad aprire un varco di concreta fiducia.

COSA È STATO FATTO A LIVELLO AMMINISTRATIVO

Il Comune di Finale Ligure ha cercato di porre in essere azioni rapide in campo di servizi sociali, protezione civile e sostegno economico. Abbiamo distribuito 60.000 euro di buoni spesa, raggiungendo numerose famiglie in difficoltà. Il prezioso contributo della Consulta del Volontariato, della Caritas e dei Servizi Sociali comunali ci ha permesso di essere puntuali e capillari, andando ad aiutare circa 500 concittadini in difficoltà.

Abbiamo sanificato (e stiamo continuando a farlo) tutte le nostre strade, i nostri Rioni, le nostre Frazioni. Il lavoro incessante delle squadre di Protezione Civile ha permesso di percorrere centinaia di chilometri con le nostre autobotti ed utilizzare centinaia di litri di materiale sanificante. Abbiamo acquistato 4.000 mascherine FP2 distribuite alle nostre Pubbliche Assistenze, ai reparti di Ostetricia e Radiologia del San Paolo di Savona e di Santa Corona di Pietra Ligure, oltre che averle fornite alle locali forze dell’ordine. Stiamo acquistando mascherine chirurgiche per la nostra Città, con l’intenzione di distribuirle alla fasce economicamente piu deboli e alle categorie piu vulnerabili.

Abbiamo reso tutti i parcheggi del territorio gratuiti dal 4 marzo al 18 maggio. Abbiamo prorogato la scadenza dei canoni ormeggi del Porto al 31/05. Abbiamo prorogato le seguenti tasse/imposte di competenza comunale: canone occupazione suolo pubblico al 30/09; TARI utenze domestiche in 3 rate dal 30/09; TARI utenze non domestiche (attività produttive) in 12 rate a partire da Dicembre 2020. Lo abbiamo fatto per primi e con coraggio, impiegando risorse comunali. Un’azione che ha visto il Comune anticipare 1.500.000 euro in sostituzione delle Attività.

Abbiamo permesso a bar, ristoranti e negozi di avere maggior spazio pubblico gratuito per ripartire con le loro attività con più serenità e maggior possibilità di gestione.

Ma non vogliamo fermarci qui…

COSA FAREMO A LIVELLO AMMINISTRATIVO

Stiamo ricostruendo il Bilancio 2020 del Comune (che era già stato approvato 6 mesi fa dal Consiglio Comunale) con l’obiettivo di trovare nuove risorse da destinare ad aiuti concreti per le famiglie e le attività produttive Cercheremo e riusciremo in questo intento, ma prima di mille proclami vogliamo lavorare con serietà e responsabilità a questa difficile prova economica-finanziaria. Stiamo ridisegnando tutte le necessità dei vari Assessorati, cambiando le priorità e le strategie costruite fino ad oggi ed ora inevitabilmente mutate. Avremo meno investimenti in opere pubbliche, meno risorse per feste e manifestazioni, meno denari per Associazioni ludico-ricreative ma più attenzioni per le nuove necessità derivanti dalla pandemia. Staremo vicini a famiglie ed attività, ed usciremo insieme da questa emergenza per ripartire insieme e diventare ancora più forti e prosperi.

DATI ASL SULLA PANDEMIA NEL NOSTRO TERRITORIO

Ritengo opportuno, ora che ci accingiamo ad entrare in una nuova fase, comunicarLe quelli che sono i dati ASL sulla diffusione della pandemia nel territorio finalese. Complessivamente la città di Finale Ligure in questi due mesi ha avuto un numero di isolati (persone tenute alla quarantena obbligatoria in casa, quindi in salute, asintomatiche, ma semplicemente sospette di essere entrate in contatto con il Covid19) che non ha mai superato le 40 unità e tra questi fino a 10 positivi (anch’essi a casa e quindi in salute). Dei rapporti con queste persone e del ritiro ritiro dei rifiuti ci siamo occupati noi, insieme alla Protezione Civile e a ditte specializzate.

Per quanto attiene ai decessi, nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 marzo 2020 abbiamo avuto un numero di decessi identico a quello dello stesso periodo del 2019 e al 30 aprile 2020 un decesso in meno rispetto al 2019. Mi paiono, obiettivamente, dati confortanti che dimostrano, ove occorresse, il senso degli sforzi e dei sacrifici che avete, abbiamo, tutti compiuto e di cui torno a ringraziarVi. Ma proprio questi dati devono motivarci ulteriormente a non abbassare la guardia, a tenere duro sulle misure di precauzione e salvaguardia della nostra salute. So che è difficile, faticoso, fastidioso ma, lo ripeto, continuiamo ad usare la mascherina e a lavarci le mani con frequenza. Ne va del nostro futuro, della salute collettiva e della nostra prosperità. Insieme ce la faremo, sicuramente.

Un caro saluto.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale