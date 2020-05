Federfarma Liguria: consegnate 180 mila mascherine a 90 mila cittadini

Liguria. Sono state 180.000 le mascherine consegnate fino alle 17 dalle farmacie della Liguria a 90.000 cittadini in tutte le quattro province. Lo comunica una nota di Federfarma Liguria.

“A parte un iniziale problema tecnico – dichiara Elisabetta Borachia, presidente Federfarma Liguria – a causa di un problema di rete, il sistema si è avviato regolarmente. Anche la logistica ha funzionato perfettamente, lunedì infatti dalla protezione civile regionale sono arrivate le mascherine ai distributori intermedi che riforniscono le 600 farmacie della Liguria e da questa mattina siamo stati in grado di distribuirle ai cittadini. Questo per dimostrare che l’organizzazione del servizio è stata efficace, grazie ad un ottimo coordinamento tra protezione civile regionale, Regione, rete dei distributori, delle farmacie e dei suoi farmacisti che, in un momento già di grande difficoltà, hanno voluto ancora una volta prestare, a titolo gratuito, la propria collaborazione per un servizio alla cittadinanza”.

“La consegna delle prime 500mila mascherine proseguirà fino ad esaurimento, presentando la tessera sanitaria e il codice fiscale. A questa prima tranche ne seguirà un’altra la prossima settimana, per ulteriori 500mila mascherine che verranno consegnate a chi non le avesse ancora ritirate”.