Savona. Allorquando la pandemia impazzava con tutta la sua devastante forza, la Fbc Veloce 1910 era scesa in campo. Questa volta non sul terreno amico del mitico “Felice Levratto” di Zinola, bensì in un campo assai più difficile ed impegnativo. Quello della solidarietà.

A mezzo di una raccolta benefica indetta su “gofundme.com” la storica società savonese si è fatta promotrice di una raccolta di fondi da destinare ad un’opera benefica a favore di tutti coloro che durante il lungo periodo di lockdown hanno messo a repentaglio la propria sicurezza onde assistere chi era rimasto vittima del Covid-19.

Foto 3 di 4







Chiusa la raccolta di offerte, la Fbc Veloce 1910 ha impiegato le stesse per l’acquisto di 25 visiere protettive, ovviamente munite del proprio logo del centenario

In data 27 maggio le attrezzature sono state consegnate al primario dell’Area Gialla dell’ospedale San Paolo di Savona, il dottor Marco Anselmo, che, com’è noto, con la sua équipe (medici ed infermieri) è sempre stato in prima linea durante l’emergenza sanitaria.

Assente causa forza maggiore alle foto di rito, Bertrand Viti, presidente della compagine granata, non nasconde la propria soddisfazione: “Un piccolo gesto per ringraziare i sanitari tutti, oltre alle famiglie dei nostri tesserati, ai nostri simpatizzanti ed alla 3D Systems Italia Srl, che ci ha fornito le mascherine e, comprendendo appieno lo spirito dell’iniziativa, ci ha agevolato quanto più possibile. Ora tutti pronti a ritornare sul campo. Quello vero“.