Fase 2, Confcommercio: “La rete con le imprese ha funzionato”

Provincia. “La rete di Confcommercio ha funzionato anche senza chiasso, da levante a ponente passando per la Val Bormida”. Lo affermano i vertici di Confcommercio Savona, che nelle ultime settimane “ha adottato un’azione di costante collegamento tra vertici nazionali, regionali, comunali e imprese”.

“Queste sono state raggiunte grazie al massivo lavoro svolto dagli uffici e dalle presenze territoriali attraverso i canali social e i gruppi di ogni singolo referente. Si è lavorato per garantire un informazione chiara e istituzionale, scevra dai tanti copia e incolla dell’improvvisazione, qualcosa di cui sanno bene i giornalisti”.

I pareri raccolti sul territorio confermano questa visione: “Abbiamo potuto svolgere un intenso lavoro nella moltitudine di problemi per offrire chiarimenti e sostenere gli operatori nella gestione dell’ansia. Tanto è ancora in salita ma l’unione ci salverà”, dicono i rappresentanti di Varazze. E da Savona aggiungono: “Era urgente fare quadrato, l’associazione siamo noi, Confcommercio è per il buon lavoro insieme, No alle polemiche, non è produttivo”.

Da Pietra Ligure: “L’unione e la forza dell’associazione ha fatto sì che molto delle attività siano state aggiornate e continuino a vedere nell’associazione un punto fondamentale per la ripartenza”. E Loano: “Confcommercio è stasto un punto di riferimento durante l’emergenza con notizie puntuali e precise per associati e non. Una voce importante per le categorie in un momento storico senza precedenti”.

Confcommercio Ceriale: “Confcommercio ha reso più facile districarsi e ripartire, la sua presenza costante è stata puntuale al grave momento”. E dalla vicina Albenga: “Grazie all’aiuto di tutti saremo sempre più forti evitando inutili scivoloni e spese azzardate non necessarie alla sopravvivenza delle imprese. L’aggiornamento è stato quasi sempre in tempo reale. Ringrazio gli uffici provinciali Confcommercio che hanno supportato il pressing”.

Dicono i rappresentanti di Alassio: “Importante è dare sempre un segnale attento verso il territorio. L’attenzione degli uffici provinciali ci ha dato modo di veicolare informazioni e direttive, indispensabili in questo grave momento”. Laigueglia: “Grazie alla sinergia con tutti siamo riusciti a seguire le aziende. La concretezza e la puntualità di Confcommercio sono state apprezzate e condivise”.

Da Andora: “Ottima la puntualità di Confcommercio, pessimo il ritardo del governo centrale”. Infine Cairo: “Siamo tutti pronti per riprendere un modo nuovo di fare attività però occorrono supporto e aiuto”.