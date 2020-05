Fase 2, tutti i bandi della Regione

È iniziata una nuova settimana, sotto ogni aspetto.

La fase 2 è finalmente una realtà, Vi prego di rammentare però che significa, anche, nuove regole da rispettare sempre.

Ci sarebbero moltissimi argomenti di cui parlare: dalla manifesta incapacità ed inadeguatezza al ruolo ricoperto del ministro Bonafede, a cui aggiungerei i comportamenti che definire spregiudicati è forse riduttivo, ma come sempre attendiamo sviluppi…

Dal Capo di Gabinetto della Regione Lazio Albino Roberti che ha messo vergognosamente e con arroganza in pratica il detto pedicare bene e razzolare malissimo facendosi cogliere in flagranza di reato , alla (perdonatemi ma me le servite proprio su un piatto d”argento) totale ignoranza dimostrata nel pubblicare a casaccio dati sui decessi del territorio, senza verificare la realtà pur di non ammettere la bontà di quanto abbiamo fatto fino ad ora; ancora la polemica fatta sulla cassa integrazione in deroga, anche ora che è chiaro che la Regione ha compiuto tutti i passi necessari affinché i pagamenti delle somme venissero autorizzati, ci sarebbe da scrivre un libro.

Oggi quindi, vorrei porre alla vostra attenzione il lavoro fatto dalla Regione Liguria a sostegno delle aziende.

Qui sotto trovate il link dove avere tutte le informazioni dettagliate.

https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/homepage-coronavirus/sostegno-imprese-covid.html

Una raccomandazione seria.

NON ASCOLTATE chi, magari in nome di un ruolo di amministratore comunale, chiede sui social di essere contattato in privato.

QUESTO NON È UN FAVORE CHE UN AMMINISTRATORE FA AL CITTADINO.

È L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE CHE FA QUELLO CHE È NECESSARIO PER FAR RIPARTIRE LA LIGURIA, PER FAVORE USATE I CANALI UFFICIALI.

Qui sotto l’elenco dei bandi:

I bandi attivi per sostenere le imprese

– 10 milioni di euro per sostenere le imprese che mettono in sicurezza l’attività

Il bando è dedicato a micro, piccole e medie imprese e permetterà loro di rispettare le misure di sicurezza dei lavoratori e dei clienti al termine del lockdown. Sono previsti contributi a fondo perduto fino al 60% e fino a un massimo di 15 mila euro. Il bando sarà retroattivo al 23 febbraio.Sarà attivo dal 26 al 29 maggio ma già dal 12 maggio sarà possibile compilare la domanda in modalità offline.

– 3,5 milioni per il nuovo bando digitalizzazione, dedicato a tutte le micro e piccole imprese per sostenere gli acquisti di dispoditivi tecnologici e potenziare lo smart working con finanziamenti a fondo perduto fino al 60% – la procedura in modalità offline dal 24 aprile su Bandi online di Filse. Il bando attivo dal 5 all’8 maggio 2020

– 38,5 milioni per commercio, turismo e artigianato – dal 10 aprile al 30 settembre 2020

– 1,7 milioni per ambulanti, cultura e sport dal fondo rotativo regionale:

700 mila euro per il sostegno al circolande per le imprese del Commercio ambulante

500 mila euro per il sostegno al circolande per le Imprese dello spettacolo e culturali private

500 mila euro per il sostegno al circolande per le Associazioni sportive dilettantistiche

Bandi di prossima apertura

Attivati altri 19 milioni per le imprese. Le misure si apriranno dal 30 giugno

14,5 milioni Fondo di finanziamento e capitalizzazione d’impresa

1,5 milioni Fondo We Startup

1 milione Fondo per la riconversione di imprese che producono mascherine e dispositivi medici

0,5 milioni Fondo per le Cooperative

1,5 milioni Fondo per la Formazione e lo Sport (scorrimento delle domande)

Bandi prorogati

– 5 milioni per il piccolo commercio – fino al 30 settembre 2020

– 1,7 milioni per somministrazione alimenti e bevande – fino al 30 settebre 2020

– 3 milioni per la digitalizzazione delle microimprese dell’entroterra – fino al 15 maggio 2020

– 270 mila euro per le botteghe dell’entroterra – fino al 19 giugno 2020

Sostegno al lavoro

– Cassa integrazione in deroga

– Sostegno e formazione per i lavoratori disoccupati – IoLavoroLiguria

– Sostegno al settore del turismo

6 milioni per i bonus assunzioni nel turismo e il supporto ai lavoratori stagionali

– Sostegno e semplificazione per la floricoltura

Le azioni messe in campo per sostenere le imprese del settore agricolo, forestale e della pesca

– Cassa in deroga per le aziende agricole

Angelo Vaccarezza