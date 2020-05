Fase 2: tra dubbi sui congiunti e uscite al contagocce, a Savona si pensa all’eros

È ufficialmente cominciata la cosiddetta Fase 2 della gestione dell’epidemia da coronavirus: dal 4 maggio si sono infatti allentate le restrizioni agli spostamenti, garantendo ai cittadini un margine maggiore di circolazione. E per quanto si tratti ancora di movimenti largamente legati a questioni lavorative oppure a emergenze, è finalmente possibile incontrare i propri congiunti: membri della propria famiglia, parenti fino al sesto grado e partner a vario titolo. Eppure pare che andare a trovare il caro parente non sia tra le priorità dei cittadini di Savona, non almeno giudicando le loro ricerche online: dopo un rigidissimo lockdown, i savonesi pare abbiano una gran voglia di eros.

Lo dimostra l’aumento repentino delle ricerche di escort a Savona e in generale degli accessi alla gran parte dei siti per adulti, pronti a suggerire come, all’ombra della Torretta, la definizione di congiunto potrebbe stare a molti stretta. Oltre ai comuni portali per la visione e la condivisione di video osé, i quali dal mese di marzo hanno visto un aumento del 20% in tutta Italia con picchi del 25% proprio in Liguria, sono le bacheche dedicate agli incontri quelle che stanno registrando il pienone. E, a giudicare dai commenti sui social network, in molti pare siano alla disperata ricerca di metodi quantomeno creativi per far trasformare il partner casuale di giochi bollenti in un vero e proprio congiunto a tutti gli effetti.

Lo testimoniano anche i siti di riferimento per gli annunci e le recensioni di professioniste del sesso. Per tutta la durata della quarantena i portali hanno registrato accessi e nuove iscrizioni in altissima crescita e proprio in questi giorni, proprio in concomitanza con l’avvio della Fase 2, la richiesta è ulteriormente aumentata. Vi è quindi chi cerca di organizzare la nottata focosa dei suoi sogni, per scaricare le tensioni erotiche accumulate in più di due mesi di permanenza forzata in casa, barcamenandosi tra cavilli e autocertificazioni.

Non deve stupire che, dopo parecchie settimane di quarantena, molti savonesi siano ora alla ricerca di un liberatorio incontro di una notte sola. I desideri più passionali rischiano però di scontrarsi con la realtà: le norme tutt’oggi in vigore non sembrano stringere l’occhiolino a un’apertura tanto estesa quanto un incontro occasionale, poiché non solo è previsto un legame legalmente riconosciuto con il famoso congiunto, ma la visita può avvenire solo mantenendo le distanze di sicurezza e indossando la mascherina. Due misure che, come appare più che ovvio, diventano ostacoli insormontabili per una notte di sperimentazione a due. Nel frattempo ci si può consolare in altro modo, tra il più classico del sexting agli spettacoli osé in webcam, vera e propria espressione del sesso ai tempi del coronavirus.