Fase 2, Toti: “Documento unitario delle Regioni, pronti a ripartire”

Liguria. “Le Regioni unite, con un grande lavoro di squadra e con l’unico obiettivo del bene comune, senza colori, hanno elaborato un documento unitario, con linee guida condivise per le categorie economiche che da lunedì potranno riaprire”.

Lo scrive sui social il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, al termine della video conferenza con tutti i governatori.

“In serata continuerà il confronto con il Governo per arrivare nelle prossime ore a tracciare una seria via che dia certezza agli imprenditori, ai lavoratori e a tutti i cittadini”.

“Domani ci confronteremo con le categorie e le parti sociali per avviare una settimana importante per la Liguria e il Paese. Un grande risultato per far riaprire l’Italia in sicurezza”.